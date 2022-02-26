مطار مرسى علم يستقبل 26 رحلة قادمة من أوروبا اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 26 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، على متنها آلاف السائحين الأجانب من ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وهولندا وألمانيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.

وأكد مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي لـ«الوطن»، إلغاء 11 رحلة طيران من أوكرانيا، وكان من المقرر وصولها الأسبوع الجاري، نظرا لغلق المجال الجوي الأوكراني.

مطار مرسى علم يستقبل 63 رحلة خلال الأسبوع الجاري

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومدير عام أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، إلى أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 26 رحلة طيران على متنها الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك ضمن 63 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري، قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي.

زيادة معدلات وصول رحلات الطيران السياحية لمرسى علم

وأضاف الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن مرسى علم تشهد الأسبوع الجاري زيادة في معدل وصول الرحلات السياحية القادمة من مطارات أوروبا، بإجمالي 63 رحلة، لافتا إلى زيادة معدل رحلات الطيران الوافدة من بلجيكا وألمانيا وسويسرا وهولندا.

وأشار «عثمان» إلى ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم إلى أكثر من 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، موضحا أن إلغاء الرحلات السياحية القادمة من أوكرانيا لم يؤثر في نسبة الإشغالات بالفنادق، حيث قابلها زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية القادمة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا.