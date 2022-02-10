رحلة في جنة الأرض.. كواليس يوم سياحي بشوطئ ومحميات مرسى علم (صور)

جذبت مدينة مرسى علم، التي تبتعد عن مدينة الغردقة بحوالي 280 كيلو متر جنوب محافظة البحر الأحمر، السائحين من كل صوب وناحية، لما تتميز به من أجواء رائعة صيفا، دافئة شتاء، وشواطئ خلابة شبهت بشواطئ المالديف، ومحميات طبيعة لا مثيل لها، ومواقع غوص فريدة، صنفت ضمن الأفضل بالعالم، بالإضافة إلى منتجعات سياحية على شواطئ البحر، تقدم خدمة 5 نجوم.

فنادق مرسي علم تستقبل آلاف السائحين

يقول عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومدير أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، إن فنادق المدينة، استقبلت الأسبوع الجاري، ما يقرب من 10 آلاف سائح، عبر 55 رحلة طيران سياحية، قادمة من مطارات أوروبا، تضم مختلف الجنسيات الأجنبية: سويسرا وأوكرانيا وهولندا وايطاليا وألمانيا وفرنسا والتشيك وبولندا.

يوم السائح في المدينة الساحرة

يوضح الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن يوم السائحين في مرسى علم، يبدأ من الساعة 7 صباحا، بتناول الإفطار، ويستمر حتى الساعة 9.30 صباحا.

ويذهب السياح بعد الفترة المخصصة للإفطار إلى الشواطئ، للاستمتاع بالأجواء الدافئة، وممارسة رياضة الغوص والسنوركل، والقيام برحلات بحرية إلى الشواطئ والمحميات الطبيعية، حتى غروب الشمس، يتخلل ذلك الوقت وجبة الغداء، وتكون بين الساعة 1-3 مساء.

يشير عثمان، إلى أنه بعدها يتوج السياح تخلد إلى غرفهم، ثم يعودون مجددا في الساعة 7 مساء، لتناول وجبة العشاء، التي تمتد إلى الساعة 9.30 مساءً، ثم تبدأ الحفلات الليلية والفقرات الفنية والبرامج والمسابقات الترفيهية، حتى منتصف الليل.

أهم المعالم السياحية

يلقي الخبير السياحي، الضوء على أهم المناطق والمحميات الطبيعية بمرسى علم، التي يحرص السائحين على زيارتها في رحلات سياحية، موضحا أن تتمثل في «بيت الدلافين»، بمنطقة شعاب سطايح، ومنطقة صمداي، إذ تعتبر من أهم مناطق الدلافين، ومنطقة «شعاب الفينستون»، التي تعد من أفضل مواقع الغوص في العالم.

وتنضم إلى قائمة الأماكن المفضلة، منطقة محميات شاطئ خليج أبو دباب شمال مرسى علم، والواقعة في نطاق محمية وادى الجمال الساحرة، وتتميز بتواجد مكثف للسلاحف الخضراء، التي وصفت بعجائب الدنيا، والتي وصفتها مجلة ألمانية، بأنها شبيه جزر المالديف.

وتتميز مرسي علم بشاطئ النيزك الشهير، شاطئ حنكوراب، الذي يُعرف بشاطئ «شرم اللولي»، الذي يعد أحد أفضل 10 شواطئ في العالم، بالإضافة إلى شاطئ القلعان في محمية وادي الجمال، الذي يعتبر قطعة من الجنة.