مهرجان للفواكه لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم (صور)

نظمت مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، ف محافظة البحر الأحمر، مهرجاناً للفواكه على الشواطئ، بمشاركة عدد من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، من التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا وسويسرا وبلجيكا وليتوانيا، وذلك بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

مهرجان باللون الأحمر على شواطئ مرسي علم

وقال أحمد صالح، شيف عمومي بأحد المنتجعات المنظمة للمهرجان بمرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مهرجان الفواكه استخدم فيه كميات كبيرة من الفواكه المختلفة، من المانجو والتفاح والبرتقال والموز، بالإضافة إلى كبيرة من الفراولة تعبيراً عن اللون الأحمر، وهو اللون المميز لعيد الحب، وذلك بمشاركة أكثر من 11 شيف عمومي، حيث تم عمل تورتة الفراولة، وتورتة الفواكه، بالإضافة إلى تقديم العصائر الفريش.

مهرجانات شواطئ مرسى علم بهدف توفير أجواء ترفيهية

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي ومدير أحد المنتجعات السياحية في مرسى علم، إلى أن الفنادق تحرص دائماً على توفير أجواء ترفيهية لجذب السائحين، حيث تعمل مثل هذه المهرجانات على تهيئة أجواء مرحة، ويحرص العديد من السائحين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في أبريل المقبل

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن نسبة الإشغالات بالفنادق تصل حالياً إلى حوالي 60%، من جنسيات أوربية مختلفة، ومن المتوقع إرتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل، خاصةً بعد قرار الحكومة الهولندية بإلغاء إجراءات كورونا، وقرار ألمانيا بتخفيف القيود على الراغبين في السفر، خاصةً إلى المدن السياحية المصرية.