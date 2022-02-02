سائحة ألمانية تروّج لمصر بصور فى أعماق البحر بـ«مرسى علم»

التقطت سائحة ألمانية مجموعة صور رائعة لسلحفاة وأسماك ملونة وكائنات بحرية نادرة فى أعماق البحر بشواطئ مرسى علم، وذلك بكاميراتها الخاصة، خلال رحلة غطس قامت بها، ونشرت السائحة الألمانية، وتدعى «أنجليكا فيرمان»، الصور عبر صفحتها الشخصية، للترويج لمدينة مرسى علم.

عبّرت السائحة الألمانية «أنجليكا فيرمان» عن إعجابها بمرسى علم ومنتجعاتها السياحية والمقومات الطبيعية التى تتمتع بها من شمس دافئة وشواطئ رائعة ورمال ناعمة وشعاب مرجانية خلابة وأسماك ملونة وكائنات بحرية نادرة ومواقع غطس فريدة.

وأشارت «أنجليكا فيرمان» فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنها كانت فى رحلة غطس فى قاع البحر، والتقطت صوراً تذكارية رائعة لكائنات بحرية نادرة تحت الماء، ونشرتها عبر الـ«سوشيال ميديا»، لدعوة أصدقائها ومواطنى ألمانيا لزيارة ومشاهدة مرسى علم وشواطئ مصر ومدنها السياحية الجميلة.

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحى بالبحر الأحمر، ومدير عام أحد المنتجعات السياحية، أن السائحة الألمانية تعشق مرسى علم، وتحرص على زيارتها سنوياً منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن مرسى علم هى وجهة مفضلة للسائحين لقضاء إجازتهم، حيث يأتون خصيصاً لممارسة رياضة الغطس والـ«سنوركل»، والاستمتاع بالأجواء الدافئة على الشواطئ.

أضاف «عثمان» أن السائحة الألمانية تعشق أيضاً المصريين، وتصفهم بالشعب العطوف والاجتماعى، ودائماً تقول إن مصر بلدها الثانى، وهذا ما جعلها تدعو شعبها لزيارة مرسى علم، وتكرر زيارتها كل سنة.

وأوضح الخبير السياحى أن فنادق مرسى علم استقبلت آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفرنسا، وذلك عبر عشرات رحلات الطيران خلال الأسبوع الجارى.