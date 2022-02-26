فيسبوك يحرم الإعلام الحكومي الروسي من الإعلانات.. وموسكو تقيد الوصول له

في خطوة جديدة في مجموعة العقوبات التي جرى فرضها على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن منع وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة من عرض الإعلانات وتحقيق الدخل في جميع أنحاء العالم.

وسائل الإعلام الحكومية الروسية محظورة من تحقيق الدخل من «فيسبوك»

وقال رئيس قسم السياسة الأمنية في «فيسبوك» ناثانيال جليشر، يوم أمس الجمعة: «نحظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة عرض الإعلانات وتحقيق الدخل على منصتنا في جميع أنحاء العالم. لقد بدأت بالفعل هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ، وستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار إلى أنَّ موظفي فيسبوك سيواصلون مرافقة منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية بالملاحظات المناسبة، حسب قوله.

وكان إدارة فيسبوك قد فرضت في وقت سابق قيودا على الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية، وهي: «قناة Zvezda TV ، ووكالة أنباء نوفوستي، وموقعي Lenta.ru و Gazeta.ru».

روسيا تقيد الوصول جزئيا إلى موقع التواصل فيسبوك وتبطئ سرعتها

في المقابل، أعلنت الهيئة الفيدرالية لمراقبة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام الروسية «روس كومنادزور»، بالأمس، أنَّها تقيد جزئيا الوصول إلى فيسبوك وتبطئ سرعتها بسبب اعتبارها ضالعة في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشارت الهيئة الفيدرالية إلى أنَّه منذ أكتوبر 2020، جرى تسجيل 23 حالة رقابة من قبل فيسبوك فيما يتعلق بوسائل الإعلام وموارد الإنترنت الروسية.

وكانت روسيا قد توعدت بالرد بالشكل المناسب على العقوبات الغربية ضدها، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس: «سنرد على العقوبات كما نفعل دائما. كل شيء سنفعله كما يناسبنا. نحن لا نعتبر أنه من الضروري التبرير والإبلاغ».

واعتبرت «زاخاروفا» أنَّ «العقوبات دليل على الضعف وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية والسياسة والمفاوضات».