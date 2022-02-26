«الدفاع الروسية»: دمرنا 821 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطنا 23 طائرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ قواتها دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام في كييف اليوم السبت، أنَّ «اللواء 101» من الجيش الأوكراني تمكّن من القضاء على رتل من القوات الروسية، في وقت جرى إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

معارك شرسة للسيطرة على العاصمة كييف

وذكرت تقارير أوكرانية نقلًا عن الجيش أنَّه جرى تحييد مركبتين وشاحنتين مع دبابات ودبابة أخرى بالقرب من محطة بريست على الضفة اليسرى للعاصمة كييف.

وأشارت «سكاي نيوز عربية» إلى معارك شرسة مع القوات الروسية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها سريعا.

وسبق وأعلنت القوات الأوكرانية أنَّها صدت هجومًا روسيًا قرب العاصمة كييف.