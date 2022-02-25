روسيا تحذر بريطانيا من حظر نشاط الطيران الروسي: سنرد بالمثل

حذرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، السلطات البريطانية من فرض عقوبات على شركة «إيروفلوت» الجوية الروسية، وأرسلت وكالة الجو الفيدرالية إخطارا إلى سلطات الطيران البريطانية، طالبتها بضرورة الامتثال لأحكام اتفاقية الخدمة الجوية.

روسيا: سنفرض إجراءات مماثلة

وأكدت الوكالة الروسية المسؤولة والمعنية بالنقل الجوي، على أن روسيا يمكن أن ترد بنفس العقوبات ضد الطيران الجوي البريطاني.

وحذرت الوكالة الروسية المعنية بالنقل الجوي من أن موسكو يمكن بعد العقوبات ضد شركة «إيروفلوت»، أن تفرض إجراءات مماثلة مضادة.

وجاءت التحذيرات الروسية للجانب البريطاني، بعدما خرج رئيس وزرائها بوريس جونسون، معلناً فرض بريطانيا لعقوبات ضد شركة «إيروفلوت» الجوية الروسية وحظر جميع أنشطتها على الأراضي البريطانية.

ولم يقتصر الأمر على حظر أنشطة شركة الطيران الروسية، وإنما امتد ليشمل عقوبات على عدد من الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

روسيا: بريطانيا لديها 70 رحلة في 25 فبراير الجاري

يذكر أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قد أعلنت، أن شركات الطيران البريطانية من المفترض أن تشغل 70 رحلة عبور في المجال الجوي الروسي في 25 فبراير الجاري، بالإضافة إلى رحلتين على خط لندن - موسكو.

وجاءت عملية حظر أنشطة الطيران الروسي «إيروفلوت»، رداً على العملية العسكرية التي قام بها الجانب الروسي فجر أمس الخميس، والتي وصلت على حدود العاصمة الأوكرانية «كييف»، حيث حاصرت القوات الروسية الدولة الأوكرانية من خلال 3 جهات، وهي بيلاروسيا والقرم ومنطقة الدونباس، بحسب تصريحات نائب الرئيس الأوكراني.

وتصاعدت الأزمة الروسية الأوكرانية قبل شهر، عندما رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انضمام جارته الأوكرانية إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والذي رأته روسيا بأن الحلف يحاول التوسع وفرض سيطرته على مقربة من بلاده، ورغم مطالب روسيا إلا أن الدول الغربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا المطلب، ورأت أنه من حق أوكرانيا الانضمام وأن أي اعتراض يعد اعترضاً على سيادة واستقلال الدولة الروسية.