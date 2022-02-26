الاتصالات: 1.1 مليار جنيه لبناء القدرات الرقمية للشاب.. ونستهدف تدريب 200 ألف

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تبنى وزارة الاتصالات خطة لبناء القدرات الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يتدرج بدءا من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية، والتدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية.

وقال الوزير خلال خلال مشاركته فى الجلسة التى نظمتها المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى عبر الانترنت تحت عنوان «رقمنة الاقتصاد: الفرص عبر القطاعات والمناطق»، إن الخريج يستطيع أن يتدرج ليصل لبرامج لصقل مهاراته، ثم منح ماجستير عملى من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، مؤكدا أنه مستهدف تدريب 200 ألف في العام المالى الحالي باستثمارات 1.1 مليار جنيه.

نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة بلغت أكثر من 170%

وأضاف «طلعت» أن نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة بلغت أكثر من 170%، منوها الى البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها لتحفيز الشباب على الابتكار الرقمى وريادة الأعمال والتى من أهمها تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ وأشار إلى جهود الوزارة لإنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بمثابة مجتمع معلوماتى متكامل.

دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة

ويعتبر مشروع "مراكز إبداع مصر الرقمية" هو مبادرة أطلقتها الحكومة ووزارة الاتصالات، بهدف دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.

تم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل ست جامعات حكومية هي سوهاج وجنوب الوادي بقنا والمنوفية والمنيا والمنصورة، الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه الجامعات في نشر ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب، وتوفر المراكز مساحة للإبداع والتفاعل مع الموجهين والعمل وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.