إنشاء مركز «إبداع مصر الرقمية» بجامعة طنطا بالتعاون مع وزارة الاتصالات

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة طنطا بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) لتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة والمنطقة المجاورة، وتأهيلهم لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولي فى مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

إنشاء مراكز الإبداع الرقمي بالجامعات المصرية

وثمن «عبدالغفار»، توقيع البروتوكول الذى يأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إنشاء مراكز الإبداع الرقمي بالجامعات المصرية، والتي تُساهم بشكل مباشر فى نشر الوعى بين طلاب الجامعات حول تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها، وإكسابهم المهارات المطلوبة فى هذا المجال، وتأهيل الكوادر المُتخصصة فى مجال التحول الرقمي بما يتناسب مع مُتطلبات سوق العمل في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، مشيدًا باختيار جامعة طنطا التي تتوسط إقليم الدلتا وتخدم منطقة سكنية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي ضمن توسيع مشاركة الجامعات المصرية فى تقديم خدمات لمحيطها الجغرافي.

كما وجه الوزير بتنظيم زيارات ميدانية مشتركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لمراكز الإبداع الجاري إنشائها ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين لمتابعة العمل بها، واستيفاء شروط إنشاؤها، وتوفير الإمكانات اللازمة لها لضمان تقديمها الدور المنوط بها على أكمل وجه.

وقدم «عبدالغفار»، الشكر لوزارة الاتصالات لتعاونها على تنفيذ مراكز الإبداع الرقمي داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى الاستمرار في هذا التعاون للوصول لكافة الجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة، واستكمال تحقيق هدف إنشاء مركز إبداعي بكل جامعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع جامعة طنطا التي تتميز بكونها تحظى بقاعدة من الشباب والكوادر المدربة، موضحًا أن هذا التعاون يهدف إلى إتاحة التدريب التقني ورعاية الإبداع التكنولوجي لطلاب وخريجي الجامعة وذلك في إطار التعاون البناء بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية فى الجامعات.

ولفت إلى التوسع فى تدشين المراكز بشكل مستمر من أجل الوصول إلى إنشاء مركز بكل محافظة، حيث تم حتى الآن إنشاء سبعة مراكز ابداع مصر الرقمية في العام الماضي ويتم العمل حاليًا على إنشاء 14مركزا.

وأشارإلى أنه يتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات أو بالقرب منها لتحقيق التكامل مع المجتمع الأكاديمي على النحو الذى يُثرى العملية التدريبية ويصقل خبرات الشباب، ويعزز دور الجامعة في خلق حلول مبتكرة تخدم اقتصاد المحافظات المقامة بها والتصدي للتحديات المجتمعية التي تواجهها.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وإدارة وتشغيل مقر دائم ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بحرم جامعة طنطا بهدف تأهيل الشباب من طلبة وخريجي الجامعة وجامعات المناطق المجاورة لسوق العمل المحلى والدولي، وإعداد كوادر تُساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم خدمات تدريبية مُتخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعى والتعرف على أحدث التطورات والتقنيات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وإقامة وتنظيم المؤتمرات والمسابقات المُتخصصة فى أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفي والإبداع.