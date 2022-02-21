شروط جديدة لنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى عبر بوابة مصر الرقمية

نشرت بوابة مصر الرقمية الحكومية، شرطين جديدين لتلقي خدمات التموين المتاحة عليها، وذلك للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموينية.

شرط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

وبمجرد الضغط على الخدمات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية والتي يأتي من بينها نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، تظهر رسالة إلكترونية متضمنة شرطين من أجل تلقي الخدمة المتاحة، حيث تتضمن الرسالة على التالي:

1 - يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

2 - مالك البطاقة فقط هو رب الأسرة المؤهل لطلب الخدمة.

وبسبب الإجراءات التي تبحثها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ضبط منظومة الدعم، والتي تهدف إلى حذف غير المستحقين للدعم والبقاء على الفئات المستحقة والأكثر احتياجا فقط، فإن هناك عدة خدمات تموينية لا تزال متوقفة، وتشمل هذه الخدمات المتوقفة التالي:

- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

- إضافة صرف تموين لمستحق خبز.

- استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة.

وتستمر اجتماعات لجنة العدالة الإجتماعية حول معايير وآليات ضبط منظومة دعم التموين وتنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة للدعم، حيث تضم اللجنة عدد من الوزارات وتشمل: "التموين، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية" وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ضوابط الاستبعاد من الدعم التمويني

ولم تقر وزارة التموين حاليا ضوابط جديدة حول الاستبعاد من التموين، وذلك باستثناء الشروط التي كانت معمول بها منذ عام 2018 و2019 في عمليات تنقية البطاقات، والتي حددت عدة معايير من بينها استهلاك الكهرباء والدخل الشهري وفاتورة الهاتف ومصاريف الأبناء حال التحاقهم بمدارس خاصة وذلك لتقييم مدى استحقاق الأسرة للدعم من عدمه.