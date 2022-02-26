الضرائب: اتفقنا مع الفنان هاني شاكر على التزام المطربين بالضرائب

عقدت مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية، اجتماعًا لدراسة وضع بروتوكول تعاون بين الطرفين لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام صغار الموسيقيين، وذلك في إطار نشر الوعي الضريبي وتطبيق القانون بالشكل الذي يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية حريص على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لحل المشكلات وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والمصلحة تطمئن جميع الممولين، خاصة أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بأنها ليست مصلحة جباية والقوانين الضريبية واضحة، وستساعد المجتمع الضريبي على الالتزام الطوعي، من خلال إمدادهم بالثقافة الضريبية المطلوبة.

بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن الموسيقية

وأكد «عبدالقادر» أنه سيقدم كافة سبل الدعم الفني المجاني والتوعية الضريبية اللازمة، ووجه الشكر إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على تعاونه الدائم مع المصلحة وحرص النقابة على الالتزام الطوعي لأعضائها وكذلك حرصها على الالتزام بالقوانين الضريبية.

ومن جانبه، أشاد «شاكر» بالتعاون مع مصلحة الضرائب، قائلًا: «هناك صفحة جديدة تفتحها مصلحة الضرائب في التعامل مع الموسيقيين، ممتلئة بالتعاون والثقة والشفافية وطمأنة للمجتمع الضريبي»، لافتًا إلى أنه بالرغم من وجود العديد من الصعاب التي يواجهها الموسيقيين، وحالة التوقف الفني على مدى سنتين تقريبا جراء فيروس كورونا، إلا أن هناك حرص شديد من جانب أعضاء النقابة على الالتزام الضريبي العادل.

هاني شاكر: مصلحة الضرائب تفتح صفحة جديدة مع النقابة

وقال نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة على استعداد لوضع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب، يضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقين العاملين بنسبة تصل الى أكثر من 70% منهم، وحل كافة المشكلات التي يواجهها أعضاء النقابة، وأى عضو نقابي لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورا إلى النقابة، والتي ستقوم بدورها في التواصل مع مصلحة الضرائب لحل الأمر بشكل ودي .

وفي سياق متصل، أكد صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على مد جسور الثقة والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المصري، قائلًا: «نحن نعمل بشفافية مطلقة وبموجب القانون، وهناك ثقة متبادلة مع الممولين والمسجلين، والاجتماع يعد فرصة جيدة للاستماع لكافة المشكلات ووضع آليات محددة لحلها بشكل صحيح، من خلال بروتوكول تعاون يلبي متطلبات نقابة المهن الموسيقية، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الخزانة العامة للدولة»، ومن أبرز مميزات البروتوكول، عدم اتخاذ أي إجراءات نحو أي عضو بالمهن الموسيقية، إلا بعد الرجوع إلى النقابة، إذ تُعد الأخيرة الوسيط بين المصلحة وبين كافة الموسيقيين الأعضاء لديها.

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: تنظيم ندوات وورش عمل مجانية لأعضاء النقابة

وقال «يوسف» إن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، تنظيم ندوات مجانية للتوعية الضريبية أون لاين يوميًا، وجرى الاتفاق مع نقابة الموسيقيين، على تنظيم ندوات وورش عمل مجانية لأعضاء النقابة عن كيفية التعاملات الضريبية الصحيحة وطريقة تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيًا، وقطاع البحوث الضريبية هو المسؤول عن حل أي مشكلات تواجه الممولين في جميع المحافظات.

كما أعرب علاء عيسى، رئيس قطاع البحوث الضريبية، عن سعادته بهذا الاجتماع، إذ يعد الخطوة الأولى نحو وضع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية، يجيب عن كافة التساؤلات، وذلك في إطار الحرص على العلاقات الودية بين أطراف المنظومة الضريبية، وسيتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة مكونة من أعضاء مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية، للنظر في أي خلاف قد ينشأ، وحل كافة المشكلات التي تواجه أعضاء النقابة أولا بأول بشكل ودي .

وأشار «عيسى»، إلى أن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية، كي يكون كافة الأعضاء بها ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح، وأنه جرى تكليف النقابة بدراسة أوضاع وظروف الموسيقيين، وتصنيفهم إلى فئات، بحيث تستطيع مصلحة الضرائب وضع أسس حسابية، وفقًا لكل فئة، إذ تختلف ظروف كل شخص عن الآخر: « نحن نريد إزالة الخوف من الضرائب، عبر تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين بكل سهولة ويسر، ودعمهم من خلال مجموعة من الإجراءات البسيطة».