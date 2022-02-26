الصحة عن التسجيل في لقاح كورونا الجرعة الثانية: الحجز مرة واحدة فقط

نفت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين للتسجيل في لقاح كورونا الجرعة الثانية، موضحة أنَّ حجز التطعيم يتمّ من خلال تسجيل المواطن على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية مرة واحدة فقط، وترسل الوزارة رسالة له للجرعة الأولى ثم رسالة للجرعة الثانية لـ لقاح كورونا وبعد مضي 6 أشهر ترسل رسالة بشأن الجرعة التنشيطية والتي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا ومتحوّراته.

التسجيل في لقاح كورونا الجرعة الثانية

وتابعت وزارة الصحة، في تقرير رسمي لها، أنَّ عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح كورونا وصل إلى 29.88.241 مواطن، مشيرة إلى عدم تسجيل الوزارة ظهور أي أعراض جانبية غريبة أو خطيرة على الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية، مشددة على أهمية لقاح كورونا في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم المستهدف من المواطنين للوصول على مناعة القطيع.

وأضافت وزارة الصحة، أنَّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة وهناك فائض في اللقاحات من مختلف أنواعها في كل مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موجهة رسالة الى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية اللقاحات لكونها تعمل على تخفيف شدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس بالإضافة الى تلقي اللقاح، مشيرة إلى أنَّ الإجراءات الصحية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس، مطمئنة المواطنين عن استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر وبداية انخفاض الأعداد خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.