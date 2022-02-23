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المصري يلمح إلى محاولات الزمالك التفاوض مع معين الشعباني

كتب:

ندى قطب
11:07 ص | الأربعاء 23 فبراير 2022
معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي

معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي

ألمح حسن عمار، المتحدث الرسمي باسم المصري البورسعيدي، إلى وجود محاولات من جانب إدارة الزمالك، للتعاقد مع معين الشعباني خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض، بالرحيل عن قيادة القلعة البيضاء، بسبب تراجع مستوى الفريق تحت قيادته، منذ بداية الموسم الحالي. 

وحسم «عمار» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مع شوبير»، على إذاعة «أون سبورت»، الجدل بشأن بقاء معين الشعباني، رفقة المصري البورسعيدي، مؤكدا أنّ المدرب التونسي مستمر معهم من خلال التجديد لموسم آخر، وأضاف: «هناك أندية من داخل مصر وخارج مصر تحاول الحصول على خدمات معين الشعباني»، في إشارة إلى أنّ أحد أندية القمة في الدوري الممتاز تحاول التعاقد مع المدير الفني.

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بقلم ندى قطب