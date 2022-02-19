الاشتباه في إصابة زيزو بكورونا سبب غيابه عن مباراة الزمالك وساجرادا

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد أحمد سيد زيزو جناح الفريق، من مباراة ساجرادا الأنجولي، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة ساجرادا الأنجولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الذي شهد استبعاد أحمد سيد زيزو، من قائمة الـ 20 لاعبًا.

وللمزيد من التفاصيل من هنا.