«القاهرة» تناشد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء: استكملوا الأوراق

طالبت أحياء محافظة القاهرة، المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح وإلا يتم إلغاء طلب التصالح.

ودعا حي مصر الجديدة كل من تقدم بطلب تصالح بالتوجه إلى المركز التكنولوجي وتقديم كل الأوراق المطلوبة حتى يتم البت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض، كما حذر حي شرق مدينة نصر في بيان له على أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء بضرورة تقديم الأوراق المطلوبة للتصالح وإلا يتم إلغاء الطلب.

تاريخ المخالفة أبرز المستندات المطلوبة

وأكد حي المطرية، في بيان، أن هناك طلبات تصالح في مخالفات البناء مطلوب استكمال أوراقها وأغلب المستندات المطلوبة تاريخ المخالفة والحالة الإنشائية وتقنين أملاك الدولة، مشيرا إلى أن أغلب حالات التصالح التي تم رفضها بسبب التعدي على خط التنظيم، مشيرا إلى أنه جار البت في كل طلبات التصالح الكاملة بكل المستندات أمام اللجان الهندسية المختصة حتى يتم البت في الطلب بالقبول أوالرفض.

الموجة 19 لإزالة التعديات

كما تواصل محافظة القاهرة تنفيذ الموجه 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل حيث يتم إزالة تعديات على أراضى الدولة بكورنيش النيل بحلوان على مساحة 5 آلاف متر بجوار نزلة الطريق الأوسطي بحي حلوان، مع التشديد على الأحياء سرعة رفع جميع التشوينات وناتج الهدم وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه.

وشددت على المتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفات إليها مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي نهر النيل، وفرض هيبة الدولة على أراضيها والحفاظ على الأراضي المستردة بالتنسيق مع جهات الولاية على تلك المواقع من زراعة وأثار وري وأوقاف، داعية المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات البناء على الفور لاتخاذ إجراء قانوني بشأنها والتشديد على المواطنين باتباع الإجراءات القانونية في أعمال البناء والحصول على ترخيص للبناء.