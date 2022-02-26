انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة بالدونباس دون مقاومة

أعلنت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم، أن الجيش الأوكراني انسحب من بلدة ستانيتسا دون قتال.

وأفادت وسائل إعلام في جمهورية لوغانسك أن القوات التابعة للجمهورية دخلوا المدينة دون مقاومة أو اشتباك، حيث عمدت القوات المسلحة الأوكرانية على الانسحاب من المنطقة.

وبحسب مصادر عسكرية، ذكرت وكالة سبوتنك الروسية، أن دخول القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك المدينة التي كانت تحت السيطرة الأوكرانية لمدة 8 سنوات واليوم انسحبت منها دون أي مقاومة تذكر جراء الضربات التي تلقتها القوات الأوكرانية على المحاور المختلفة في دونباس.

ودخلت العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا يومها الثالث على التوالي، حيث بدأت العملية العسكرية فجر يوم الخميس الماضي، عندما خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلناً بدء عملية عسكرية ضد ما أسماه لمنع عسكرة أوكرانيا، وتوقف توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» قرب الحدود الروسية، وخاصة بعد نية أوكرانيا الانضمام إلى الحلف.