«مدبولي» يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الموقف بعد الحرب الروسية الأوكرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

واستهدف الاجتماع متابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الإستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم في توافرها بالأسواق، وتخطي هذه الأزمة العالمية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي، وهو ما أسهم في تخطي أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسؤولي البنك المركزي على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية في التنمية.