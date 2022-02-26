«صحة جنوب سيناء»: متابعة تلقي المواطنين بسانت كاترين للقاح كورونا

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وجه بضرورة المرور على كل المدن والوديان والتجمعات البدوية لعمل المسح الصحي للمواطنين والتأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا.

وأشار إلى أن فعاليات المسح الصحي لقياس نسبة تغطية تطعيم كورونا بدأت في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، وتوجهت صباح اليوم السبت إلى مدينة سانت كاترين وذلك تنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان بضرورة متابعة تطعيم لقاح كورونا بمحافظات الجمهورية.

عينات عشوائية

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن المسح الصحي يكون عشوائيا حيث يجرى اختيار أعداد من المواطنين وطرق الباب دون سابق معرفة والحديث مع الأسرة للتعرف من أجل معرفة أنهم حصلوا على التطعيم أو لا.

توعية المواطنين بأهمية التطعيم

وأشار إلي أن المسح الصحي يشمل معرفة مرات الحصول علي اللقاح وتوعية المواطنين بأهمية استكمال مراحل التطعيم وفائدة الجرعة التنشيطية الثالثة.

مسح طبي في مدينة شرم الشيخ

قالت الدكتورة بسنت الدالي، مديرة الترصد بالمديرية لـ«الوطن» أنه جرى عمل مسح طبي في مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي حيث انطلق فريق الترصد المكلف بمتابعة التطعيم إلى عدد من سكان مدينة شرم الشيخ، وتبين ثقافة ووعي المواطنين وأن الجميع حصل على اللقاح بكل مراحله.

وتابعت أن فريق الترصد توجه إلى مدينة سانت كاترين للمرور على المنازل بالمدينة والتجمعات البدوية بها وبالوديان التابعة لها للتأكد من تلقي المواطنين للقاح ومعرفة مدى استجابتهم للتطعيم، والتأكيد على مواعيد الجرعات، وكذلك التوعية للمواطنين على أهمية تلقي اللقاح في حالة عدم التطعيم حتى الآن.

أضافت أن اللقاح متوفر لمن لم يحصل عليه، مناشدة المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لأنه يقلل من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

رصد الأمراض التنفسية الحادة والأنفلونزا

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة إنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتنشيط رصد الأمراض التنفسية الحادة ومنها الأنفلونزا الموسمية وأنفلونزا الطيور وفيروس كورونا، جرى اختيار مستشفى شرم الشيخ الدولي مركزاً ترصد للأمراض التنفسية.

وقال إنه جرى عقد دورة تدريبية موسعة لتدريب فريق ترصد المديرية وإدارة شرم الشيخ وفريق مستشفى شرم الشيخ الدولي على أعمال ترصد الأمراض التنفسية الحادة، بحضور كل من الدكتورة منال لبيب مسئول ترصد الأمراض التنفسية الحادة بالوزارة، والدكتورة مروة صالح، من الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، الدكتورة مروة صلاح، محمد كمال من الدعم الفني بالإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة، الدكتور أشرف فوزي، مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية صحة جنوب سيناء.