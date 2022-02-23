فوق الصفر.. جبل سانت كاترين يسجل 2 درجة مئوية لأول مرة

تشهد محافظة جنوب سيناء بصفة عامة تحسنا كبيرا في درجات الحرارة بعد موجة البرد والصقيع التي ضربت المحافظة السبت الماضي، ومدينة سانت كاترين شهدت طقسا معتدلا طوال اليوم، ودافئا في النهار، وقلت درجة البرودة بالمدينة الثلجية.

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك تحسنا في الأحوال الجوية بالمدينة والشمس تشرق يوميا فوق قمم الجبال لتعطي الدفء للجميع بعد أن حرمنا منها معظم أيام الشتاء.

وأوضح أن هناك إقبالا سياحيا على المدينة من دول جنوب شرق آسيا والهند لزيارة المدينة والاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة.

جبل سانت كاترين يسجل 2 درجة مئوية

أكد اللواء طلعت العناني أنه لأول مرة يسجل جبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر درجة حرارة صباح اليوم الأربعاء فوق الصفر، حيث سجل 2 درجة مئوية، وغابت الثلوج عن المدينة، مشيرا إلى أن السياح الذين يخوضون الرحلات الجبلية إلى قمة جبل موسى يشاهدون شروق الشمس بشكل أفضل من أيام تساقط الثلوج وانتشار الغيوم والسحب فوق قمم الجبال.

وقال إن الوديان التابعة للمدينة تحولت إلى شلالات مياه بعد ذوبان الثلوج وارتفعت منسوب المياه في الآبار.

3000 سائح زاروا سانت كاترين

في سياق متصل، قال رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة استقبلت من الجمعة الماضية حتى ليلة أمس الثلاثاء قرابة 3000 سائح معظمهم من حجاج الطائفة الروم الأرثوذكس، موضحا أن المدينة سوف تشهد وفود أعداد كبيرة جدا من السياح خلال الفترة المقبلة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأضاف أن الشتاء يعتبر أقل الفصول بالنسبة لمدينة سانت كاترين بالنسبة إلى عدد الزوار أما بنهاية الشتاء أكثر التعداد الوافدة إلى المدينة أما لقضاء إجازة والاستمتاع بالجبال ولحظات شروق الشمس أو لتأدية مناسك الحج.