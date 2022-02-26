جبل موسى يستقبل 750 سائحا وقمة «سانت كاترين» تسجل 5 درجات تحت الصفر

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح اليوم السبت، إن المدينة تشهد حالة من الطقس المعتدل بعد تحسن الأحوال الجوية الأسبوع الماضي، وهناك إقبال على المدينة من قبل السياح لزيارة دير سانت كاترين والمبيت فوق جبل موسى لمشاهدة لحظات شروق الشمس.

وأوضح «العناني»، أن الأزمة الأوكرانية الحالية ستؤثر على الأعداد الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من السياح الوافدين من أتباع طائفة الرم الأرثوذكس من دول جنوب شرق آسيا للحج بمدينة سانت كاترين.

750 سائحا فوق جبل موسى

وأكد اللواء طلعت العناني، أن مدينة سانت كاترين استقبلت ليلة أمس نحو 750 سائحا من مختلف الجنسيات، إذ قضوا الليل فوق قمة جبل موسى الذي تحسنت الأحوال الجوية به، موضحا أن السياح نزلوا صباح اليوم السبت لزيارة دير سانت كاترين، ثم مغادرة المدينة.

وتابع أن السياح معظمهم من سياح اليوم الواحد الذين يأتون إلي المبيت فوق جبل موسي في رحلة تستغرق خمس ساعات، تبدأ من منتصف الليل وتنتهي مع الفجر.

جبل سانت كاترين يسجل 5 تحت الصفر

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إنه رغم تحسن الأحوال الجوية، إلا أن قمم الجبال سجلت درجات حرارة تحت الصفر، موضحا أن درجات حرارة المدينة اليوم السبت بلغت 2 درجة مئوية، وعلى قمة جبل سانت كاترين 5 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 4 درجات تحت الصفر، وجبل موسى 2 تحت الصفر.