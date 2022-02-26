مدمرة أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان.. والجيش الأمريكي: «نشاط اعتيادي»

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، قيام سفينة حربية أمريكية بالإبحار عبر مضيق تايوان، اليوم، في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا اعتياديا، وهو الأمر الذي عادة ما يثير غضب الصين.

المدمرة تحمل صواريخ موجهة

وقال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة «رالف جونسون»، وهي مدمرة من طراز «آرلي بيرك» التي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر المياه الدولية بصورة «اعتيادية».

وأوضح نيكولاس لينجو، المتحدث باسم الأسطول السابع، في بيان، أن عبور السفينة لمضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة المفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، لافتا إلى أن الجيش الأمريكي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.

تايوان: السفينة تبحر بشكل اعتيادي

في الوقت نفسه قالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت عبر المضيق في اتجاه الشمال، وإن قواتها راقبت عبورها ولم تلحظ أي شيء خارجا عن المألوف، فيما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق، بحسب «رويترز».

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، خرجت من خلال وزارة خارجيتها مؤكدة على أن على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأن السلام فيها له شروط.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عبر حسابها على موقع التغريدات «تويتر»، إن استغلال ما يحدث في أوكرانيا من قبل تايوان ليس من الحكمة.

وأضافت «تشون ينغ» أن يتوقف السلام في منطقة تايوان على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وليس على شراء أسلحة من قوى خارجية أو السعي للحصول على دعم عسكري أجنبي»، مرددة أن «استقلال تايوان طريق مسدود».

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الصينية، متزامنة مع بدء العملية العسكرية الروسية التي بدءت فجر الخميس الماضي، بهدف منع عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دول أوروبية، وتوقف تمدد ونفوذ حلف شمال الأطلسي «الناتو» على الحدود الروسية.