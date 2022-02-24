الصين عن الهجوم الروسي ضد أوكرانيا: «ليس غزوًا»

رفضت الصين استخدام مصطلح «الغزو» الذي أطلقته وسائل الإعلام على العملية العسكرية التي قامت بها روسيا ضد أوكرانيا فجر اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «رويترز»، إن الصين تطالب جميع الأطراف المعنية في أوكرانيا بضرورة ضبط النفس، لافتة إلى أن بلادها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب.

أمريكا تزيد التوتر

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تواصل بيع أسلحة لأوكرانيا، مما يزيد التوترات ويثير هلعاً في المنطقة.

وتساءلت «تشون ينغ» عن الدور الأمريكي في التوترات الحالية بأوكرانيا؟ معتبرة أن واشنطن تقوم بـ«صب الزيت على النار»، لافتة إلى أن اتهام الآخرين يعد «تصرفاً غير مسئول»، وأيضاً في الوقت نفسه غير أخلاقي.

وأمس الأربعاء، وجهت الصين اتهاماً إلى الولايات المتحدة، بالعمل على تصعيد الأزمة في أوكرانيا، وذلك بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرقي أوكرانبيا، وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو.

وشنت موسكو، فجر اليوم، عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بدخول القوات البرية الأراضي الأوكرانية من عدة اتجاهات، بحسب حرس الحدود الأوكراني.

أوكرانيا إلى «الناتو»

وتصاعدت الأزمة الروسية الأوكرانية قبل شهر، عندما اعترضت روسيا على ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ورأت في الخطوة تهديداً لأمنها القومي، ورغم إعلان روسيا أنها لن تخوض حرباً ضد أوكرانيا، إلا أنها تراجعت في الآونة الأخيرة، واعترفت بجمهوريتي لوغانسك ودونيستك الشعبيتين، والمنفصلتين من قبل طرف واحد.

وأرجعت روسيا عمليتها العسكرية، فجر اليوم، إلى «الحفاظ على حياة أهالى الدونباس من الدونيستيك ولوغانسك»، بعد قيام أوكرانيا باستهداف مناطق سكنية، بحسب تصريحات الكرملين.