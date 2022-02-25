آخر أخبار الصين وتايوان.. تخوفات من تحركات عسكرية لـ«بكين»

تزامناً مع العملية العسكرية الموسعة التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ فجر أمس الخميس وتستمر لليوم الثاني على التوالي فقد قالت وزارة الخارجية الصينية في آخر أخبار الصين وتايوان، عبر تصريحات نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنّ تايوان قد استغلت ما يحدث في أوكرانيا من الغزو الروسي عليها، مشيرةً إلى أنّ ذلك ليس من الحكمة، على حد قولها.

آخر أخبار الصين وتايوان

وفي أحدث التطورات لآخر أخبار الصين وتايوان، فقد شددت وزارة الخارجية الصينية على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأن السلام فيها له شروط، وفقاً للتدوينة، فقد تضمنت القول بأنه ليس من المفترض أن تقوم السلطات التايوانية باستغلال اشتعال الأحداث في أوكرانيا لصالحها، ولفتت التدوينة إلى أنّ تايوان ليست أوكرانيا، مشيرةً إلى أنّها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكدة: «وهذه حقيقة تاريخية وقانونية لا جدال فيها».

تخوف تايوان من تحركات عسكرية صينية

وجاءت التطورات لآخر أخبار الصين وتايوان، على خلفية إعراب السلطات التايوانية يوم أمس الخميس عن مخاوفها من انشغال المجتمع الدولي بما يجري في أوكرانيا، الأمر الذي قد يسمح للصين للقيام بتحركات عسكرية تجاه الجزيرة، لتؤكد بكين بدورها على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، معتبرة أن تايوان «ليست أوكرانيا».

الدعوة إلى اليقظة من الأنشطة العسكرية الصينية

وكانت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، قد دعت في وقت سابق إلى الجزيرة إلى تعزيز يقظتها للأنشطة العسكرية الصينية، في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بأزمة أوكرانيا.

وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية شاملة وموسعة على الأراضي الأوكرانية منذ فجر أمس الخميس، وأسفرت العملية عن سقوط ضحاي من المدنيين والعسكريين الأوكرانيين، وذلك في ثاني أيام الغزو الروسي لأوكرانيا.