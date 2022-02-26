الآثار: اكتشاف لوحة نادرة تجمع ملكين أسفل منزل «أندراوس» في الأقصر

كشف الدكتور محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، تفاصيل الكشف الأثري في منزل توفيق باشا أندراوس الذي بُني في القرن الماضي وكان آيلا للسقوط، وتمت إزالته وعمل حفائر أسفله والكشف عن آثار من العصر الحديث والعصر الروماني المتأخر والعصر العثماني وبعض الآثار من العصر الفرعوني.

عبد البديع: للمرة الثالثة نعلن عن اكتشافات أثرية في منطقة القصر

وأضاف عبد البديع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لثاني او ثالث مرة نعلن عن اكتشافات أثرية في هذا المكان، حيث يقع إلى الشمال الغربي من معبد الأقصر داخل السور حول المعبد خلف الكباش مباشرة وتم الكشف على مباني من الطوب اللبن ترجع إلى العصر الروماني وتم الكشف على مجموعة كبيرة من الأواني الفخارية وأحجار عليها كتابات من العصر الفرعوني والعصر الحديث، بالإضافة إلى نقوش على أحجار ترجع إلى العصر البطلمي».

وتابع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا: «اكتشفنا بعض الآثار المعاد استخدامها في العصر الروماني، أي أنها كنت فرعونية واستخدمت في العصر الروماني، وسنستكمل الحفائر في الأعماق وسنكتشف اكتشافات أخرى».

اكتشاف لوحة أثرية نادرة تجمع بين ملكين

ولفت عبد البديع إلى أنّه جرى اكتشاف لوحة أثرية تجمع بين الملك تحتمس الرابع والملك أمنحتب الثاني، الذي يعتبر ابن أعظم رجل عسكري أنجبته الأرض المصرية وهو تحتمس الثالث حيث أسس امبراطورية تمتد من العراق حتى تركيا ومعظم السودان، كما ضمت اللوحة تحتمس الرابع والد أمنحتب الثالث وجد أخناتون.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن اللوحة الأثرية التي تم اكتشافها تجمع بين ملكين وهذا أمر نادر جدا، وربما تكون نوعا من التبجيل والتقديس الذي قام به الملك تحتمس الرابع تجاه والده أمنحتب الثاني، وهو جزء مما كان يحدث في الحضارة المصرية القديمة والحضارات المعاصرة.

وأشار إلى أنه جرى اكتشاف مكان تخزين الغلال الذي يحتوي على بذور غذائية كثيرة وهو كشف مهم يمكن التعرف عليه على كميات الطعام التي يتناولها المصريون القدماء وتخضع هذه البذور للدراسة واكتشاف ما إذا كانت هي الانواع التي نستخدمها حتى الآن.