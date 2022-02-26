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الرئيس الفرنسي يدعو لاجتماع عاجل مع مجلس الدفاع بالإليزليه

كتب:

شيماء عادل
12:37 م | السبت 26 فبراير 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلن قصر الرئاسة الفرنسي، الإليزيه، دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، مجلس الدفاع لعقد جلسة عصر اليوم السبت.

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية، عن الصحيفة الفرنسية «لوفيغارو»، أن قصر الرئاسة الفرنسي «الإليزيه»، أعلن صباح اليوم، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا لمجلس الدفاع «بشأن الوضع في أوكرانيا» في الساعة الخامسة مساء. 

وجاءت الدعوة لانعقاد هذا الاجتماع، بعد احتدام القتال بين الجانبين الروسي والأوكراني لليوم الثالث على التوالي، وخروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن دول كثيرة أوروبية وغربية تخلت عن مساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا. 

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