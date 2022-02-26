افتتاح معرض «زهور الربيع» في دورته الـ89.. بمشاركة 240 عارضا

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع في دورته الـ89 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بمشاركة أكثر من 240 عارضا.

وعقب الافتتاح، قام وزيرا الزراعة وشئون المجالس النيابية ومحافظ الجيزة، بتفقد أجنحة المعرض المختلفة، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر، وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة الزائرين.

وزير الزراعة: المعرض ملتقى ثقافي للأسرة المصرية

وأكد «القصير» على أن المعرض يعد ملتقى ثقافيًا للأسرة المصرية بصفة عامة، وتسعى وزارة الزراعة جاهدة في توفير كافة الخدمات للعارضين، وحثهم على مزيد من المشاركات في الدورات اللاحقة، مشيرا إلى أن المعرض واحد من أهم المتنزهات للأسرة المصرية للاستمتاع بالزهور.

وشدد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار.

محافظ الجيزة يشيد بالمعرض

ومن جانبه، قال محافظ الجيزة خلال تفقد أجنحة المعرض المختلفة، إن معرض زهور الربيع يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وإن وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة تقدمان كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض، لافتا إلى أن المعرض يشهد إقبالا من المواطنين نظرا لجودة المنتجات المعروضة.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي فيما بينهم حفاظا على سلامتهم.

أقسام معرض زهور الربيع

ويتكون المعرض من مجموعة من الأقسام، وهي قسم نباتات الزينة الداخلية، وقسم نباتات الزينة الخارجية، وقسم خاص بالصبار، وقسم للمسطحات الخضراء، وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج وتشارك فيه هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساء، ويستمر حتي نهاية شهر مارس القادم ، كما يشارك أيضا عدد من الشركات الأجنبية.

وجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مما يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، كما تعد حديقة الأورمان واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي .