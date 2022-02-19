خطوات الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات بعد السماح للورثة بدخولها

منذ إعلان رئيس الجمهور عبدالفتاح السيسي عن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، التي مضي على صنعها 20 عامًا؛ سواء كانت تاكسي أو ميكروباص أو ملاكي، لتعمل بالغاز الطبيعي، وهي تشغل بال المواطنين بشكل دائم، خاصة بعد إعلان وزارة المالية اليوم في بيان رسمي، السماح بمشاركة السيارات القديمة ملك الورثة للاشتراك بالمبادرة، دون تقييد بتاريخ حيازة الورثة للسيارات.

وتستعرض «الوطن»، خطوات وشروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، وفق جولة على الموقع الرسمي للمبادرة، في التقرير التالي:

شروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

وبحسب ما ذكر على الموقع الرسمي للمبادرة، جاء أول شروط الاشتراك أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون هو المالك الرسمي للمركبة التي يجب أن يكون مر على صناعتها 20 عاما أو أكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية والسيارة تعمل، ويجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عند دفع آخر قسط للسيارة عن 65 عاما، وأن يكون محل إقامة مالك المركبة في المحافظات التي تخضع للمبادرة.

وتتيح المبادرة للمواطنين إمكانية استبدال السيارات بأخرى، مع امتيازات للدفع، فيمكن دفع قيمة السيارة نقدًا، وبهذا يعفى من قيمة الفائدة، ويمكن تقسيط قيمة السيارة على 7 أو 10 سنوات.

المستندات المطلوبة للتقديم بمبادرة إحلال المركبات

للراغبين في الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات، يتم التقديم أونلاين عبر الموقع الرسمي للمبادرة، لكن يجب إحضار نسخة ضوئية من المستندات بصيغة JPG، وهي كالآتي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وأخرى للضامن.

إثبات محل الإقامة مثل عقد إيجار، أو إيصال كهرباء أو غاز.

صورة لرخصة السيارة وأن تكون سارية.

برنت تأمين السيارة.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم حديثة.

شهادة رسمية من مصلحة الضرائب تفيد بسداد كافة المستحقات الضريبية.

خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات

وحتى تتمكن من التسجيل على موقع مبادرة إحلال السيارات، يجب القيام بالآتي:

الدخول على موقع مبادرة إحلال السيارات أو gogreenmasr أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

ويكون عليك في البداية إدخال بيانات العميل والمركبة، التي تتضمن الرقم القومي للمتقدم، وتاريخ انتهاء البطاقة، ورقم الهاتف للتواصل، والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات، وفي النهاية الضغط على إرسال البيانات.

وتظهر صفحة جديدة خاصة ببيانات المركبة المسجلة لدى إدارة المرور، مثل رقم الرخصة، الماتور، شهادة تسوية المخالفات، وغيرها، وفي النهاية الضغط على إرسال.

وإذا كانت السيارة تناسب المبادرة، فننقل إلى صفحة جديدة لاختيار المركبة الجديدة، ويمكنك الاختيار من الأنواع التي تطرحها وزارة المالية، وهي 9 أنواع سيارات، تنقسم لنحو 23 طرازا من 6 شركات مختلفة.

ثم اختيار طريقة السداد، سواء بأقساط على 7 سنوات أو 10 سنوات، أو الدفع نقدًا.

أخيرًا تأكيد طلب الاشتراك في المبادرة، وتحصل على رقم يمكنك من متابعة حالة الطلب فيما بعد.