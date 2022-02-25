هل يحق لأصحاب المعاشات الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات بالتقسيط؟

مبادرة إحلال السيارات من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنون، إذ أنها تقدم الكثير من المميزات للراغبين في الاستفادة من المبادرة، وأهمها، إمكانية التقسيط مع الحصول على نسبة الحافز الأخضر، كما أنها تقدم السيارات التي تعمل بنظام الغاز الطبيعي وليس بالبنزين، كما يحرص البنك المركزي المصري على تقديم تسهيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة بسعر فائدة 3% للعائد السنوي، وتصل فترة السداد إلى 10 سنوات.

ويتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن إمكانية المشاركة في مبادرة إحلال السيارات، للاستفادة من تلك المميزات التي تقدمها المبادرة، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير هل يحق لهم الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات أم لا يحق لهم، وفق الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، كالتالي:

هل يحق لأصحاب المعاشات الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات؟

تتيح المبادرة للعديد من الفئات إمكانية الاستفادة منها، بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما كحد أدنى للسن للراغبين في السداد النقدي، وألا يزيد سن الراغب في الحصول على سيارة من مبادرة إحلال السيارات عن 65 عاما في حالة التقسيط.

وحدد الشرط السالف ذكره السن الذي يمكن الراغبين في الاشتراك بالمبادرة للحصول على سيارة من خلاله، ليكون الحد الأقصى له 65 عاما، الأمر الذي يشير إلى إمكانية اشتراك أصحاب المعاشات الذين تخطوا سن الـ 60 عاما في مبادرة إحلال السيارات لمدة 5 سنوات فقط من بلوغ سن المعاش، وفي حالة تخطي سن الـ 65 عام لا يمكن لأصحاب المعاشات الراغبين في التقسيط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات.

الجدير بالذكر أن مبادرة إحلال السيارات حددت شرطا هاما أيضا للحصول على سيارة جديدة، إذ يجب أن تتخطى مدة صناعة السيارة 20 عاما من تاريخ تصنيعها.