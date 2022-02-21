سعر مغري للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 في مبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه تم تسليم 500 سيارة ملاكي وتاكسي أجرة، مؤكدًا أن إدارة المبادرة حريصة على التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإزالة المعوقات، على نحو يؤدى إلى مضاعفة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.

سعر شيري أريزو 5 في مبادرة إحلال السيارات

أشار عوض، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن سعر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022، يبدأ داخل المبادرة من 173 ألف جنيه للفئة الأولى «M/T»، و205 آلاف جنيه للفئة «CVT COMFORT»، ويشمل سعر السيارة داخل مبادرة إحلال السيارات، تكلفة التجهيز بالغاز الطبيعي، مخصوم منها سعر الحافز الأخضر، موضحا أنه المبلغ المالي الذي تدعمه الدولة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة.

ويأتي سعر السيارة داخل المبادرة، أقل بنحو 15 ألف جنيه في الفئة الأولى، إذ تعرضها شركة غبور، بنحو 188 ألف جنيه، فيما أعلنت أن سعر الفئة الثانية «A/T Baseline Leather»، يصل إلى نحو 217 آلاف، والفئة الرابعة «H/L» بـ222 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

مواصفات موديل 2022 من السيارة

تنتمي السيارة شيري أريزو 5 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة، فإن السيارة تقطع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة تستغرق 11.5 ثانية، إذ يبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ومن ضمن المواصفات، زودت سيارات شيري أريزو 5، الفئة الأولى، ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال.