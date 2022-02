أسعار أرخص عربيات مبادرة إحلال السيارت.. موديلات مختلفة

«أسعار أرخص عربيات مبادرة إحلال السيارت».. من أكثر العبارات التي يبحث عنها المواطنين باستمرار، لما ما توفره من مميزات عديدة للمشتركين بها، إذ تقسط لهم المبلغ على مدة زمنية معينة، فضلا عن حصولهم على سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأتاحت مبادرة إحلال السيارات الأسعار الخاصة بالمركبات عبر موقعها الرسمي، وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يبحث عنه المواطنين من تساؤلات، نرصد خلال هذا التقرير أسعار أرخص السيارات، والتي تبلغ قيمتها 250 ألف جنيها أو أقل، كالتالي:

أسعار أرخص سيارات مبادرة إحلال السيارات

وفرت مبادرة إحلال السيارات الكثير من السيارات بأنواعها المختلفة، وجاءت أرخص أنواع السيارات داخل المبادرة، كالتالي:

سيارة LADA GRANTA

- فئة MT: جاء سعر سيارة LADA GRABTA من فئة MT ليبلغ قيمة 147.600 ألف جنيه.

- فئة AT: جاء سعر سيارة LADA GRABTA فئة AT، ليبلغ قيمته 161,100 جنيه.

سيارة BYD

- فئة MT F3 GLI: جاء سعر سيارة BYD من فئة MT F3 GLI، ليبلغ قيمتها 161,100 ألف جنيه.

- فئة AT F3 GLXI: جاء سعر سيارة BYD من فئة AT F3 GLXI ليبلغ قيمتها 179,100 ألف جنيه.

سيارة ACCENT RB AT

- فئة GL: جاء سعر سيارة ACCENT RB AT فئة GL ليبلغ قيمتها 214,250 ألف جنيه.

- فئة SR: وجاء سعر سيارة ACCENT RB AT من فئة SR، ليبلغ قيمتها 224,250 ألف جنيه.

- فئة DAB ABS: وجاء سعر سيارة ACCENT RB AT من فئة DAB ABS، ليبلغ قيمتها 230,250 ألف جنيه.

- فئة DAB PLUS: وجاء سعر سيارة ACCENT RB AT من فئة DAB PLUS ليبلغ قيمتها 240,250 ألف جنيه.

- فئة HIGLINE: وجاء سعر سيارة ACCENT RB من فئة HIGLINE ليبلغ قيمتها 250,250 ألف جنيه.