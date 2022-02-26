التسجيل في تكافل وكرامة 2022.. الإجراءات والمستندات المطلوبة

يتسائل العديد من المواطنين حول كيفية التسجيل في تكافل وكرامة 2022، وهو البرنامج الذي يتم تقديم من خلال قطاع الشئون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لذا تستعرض «الوطن» خطوات وإجراءات الاشتراك والتسجيل في برنامج تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة.

بالتفاصيل.. إجراءات التسجيل في تكافل وكرامة 2022

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، عن الإجراءات والمستندات المطلوب إرفاقها من أجل التمكن من التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2022، حيث أكدت وزارة التضامن أنه يجب أولا التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التي تتبع لمحل سكن الراغب في الاشتراك أو التسجيل، على أن يحضر المستندات الآتية:

1- إحضار صور القسيمة سواء زواج أو طلاق.

2- صور من بطاقة الرقم لكل أفراد العائلة لمن هم 18 عاما فأكثر، على أن تكون البطاقات سارية، وأيضا على العنوان الحالي.

3- صور من شهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة لمن هم أقل من 18 عاما، على أن تكون الشهادات مميكنة أي «شهادة كمبيوتر».

4- إحضار «قيد مدرسي» لكافة الأطفال في الأسرة من سن 6 أعوام وحتى 18 عاما، وأيضا «قيد طالب» للمقيدين جامعيا.

5- صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

6- إذا كان الزوج أو الزوجة ليس على قيد الحياة، يجب إحضار صورة من شهادة الوفاة.

7- إذا هناك انفصال بين الزوجين، يجب إحضار ما يدل على الانفصال أو صورة من شهادة الهجر.

8- في حالة وجود بطاقة التموين المميكنة، ينبغي إحضار صورة منها ويكون مسجل عليها «اسم مكتب التموين».

9- إذا كان هناك مرض مزمن أو إعاقة، يجب إحضار كود كشف الإعاقة من خلال إحدى اللجان الطبية.

10- في حالة سجن الأب أو الأم، يجب إحضار صورة من شهادة السجن.