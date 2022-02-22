أرقام شكاوى «تكافل وكرامة».. لو قابلتك مشكلة وعايز حل

«تكافل وكرامة» مبادرة مجتمعية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المحتاجة والفقيرة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة وتوفير احتياجاتهم، ولكن البعض قد يواجهون مشاكل تتعلق ببطاقة الصرف، ومنهم من يحتاج الاستعلام عن المعاش المخصص لهم، لذا يبحثون عن طرق تقديم شكاوى «تكافل وكرامة» عند تعرضهم لأي مشكلة في صرف المعاش أو الحصول على الامتيازات التي يوفرها برنامج تكافل وكرامة.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

شكاوى تكافل وكرامة

زر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الذي خصصته الوزارة لتقديم الخدمات المتعددة، ثم اضغط على برنامج «تكافل وكرامة»، واكتب بياناتك الخاصة بالرقم القومي واسمك، ثم اضغط على كلمة تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة بعدها ستظهر صفحة البيانات التالية.

اكتب العنوان و المحافظة التابع لها، ثم الإدارة الاجتماعية والمركز، وقسم الشرطة، وحدد نوع الشكوى «من قائمة الاختيارات»، ثم اكتب تفاصيل الشكوى، وانقر على كلمة تسجيل، سيظهر لك رقم الشكوى احتفظ به لتعرف نتيجتها فيما بعد.

مميزات تكافل وكرامة وموقع التضامن

وفق المعلن عنه يقدم برنامج تكافل وكرامة العديد من المميزات والفوائد لمستخدميه، ويساهم في توفير حياة كريمة ومعيشة أفضل ويمكن من خلاله الحصول على امتيازات متعددة، والحصول على معاش شهري.

ويوفر الموقع الإلكتروني خدمات برنامج تكافل وكرامة كافة، ويمكن من خلاله تسجيل بيانات الراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على بطاقة خدمية تمنحهم حقوقهم كافة، وبرامج دعم المشروعات الصغيرة التي تقدمها الوزارة للأسر الأكثر فقرًا، وخدمة طلب تقديم معاش العمالة غير المنتظمة، وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتسجيل الشكاوى، والرد على استفسارات المواطنين ومعاشات أسر ضحايا الإرهاب.