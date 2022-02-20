تكافل وكرامة 2022.. عدم تزويج الأبناء قبل 18 سنة أبرز شروطها

يبحث العديد من الفئات الأولى بالرعاية، عن شروط صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لتوضح وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 3.8 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة 2022، لافتة إلى أن عدد مستفيدي كرامة حتى منتصف يناير 2022، وصل إلى مليون و328 ألف و389 مواطنا، فيما وصل عدد مستفيدي تكافل 2 مليون و107 آلاف و440.

شروط استمرار صرف «تكافل وكرامة»

أوضحت «التضامن» في تقرير لها، أنه جرى إطلاق حملة «اللى أوله شرط... آخره فلوس في الكارت»، وذلك للتوعية بشروط صرف دعم تكافل بين الأسر المستفيدة، التي جاءت كالآتي:

- يشترط على الأم المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» 2022، متابعة الرعاية الصحية لها ولطفلها ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكذلك الانتظام في حضور المدرسة بنسبة 80%، إذ نسقت وزارة التضامن، مع وزارة التعليم، للتأكد من نسبة حضور التلاميذ المستفيدين من البرنامج في مدارسهم.

500 جنيه شهريا للمستفيدين من تكافل

- اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي عدم تزويج البنات وهن قاصرات تحت سن 18 سنة، للحصول على دعم «تكافل وكرامة 2022».

- يشترط للحصول على تكافل وكرامة، عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- يشترط عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- من أبرز شروط استمرار تكافل وكرامة، ألا يكون المستفيد يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

- يشترط عدم السفر خارج البلاد بغرض العمل، سواء قبل القبول بالبرنامج أو بعد القبول.

- يشترط ألا يكون المستفيد من الدعم النقدي، يعمل بأجر منتظم سواء في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.

وفى هذا السياق، يواصل مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف الدعم النقدي لليوم الخامس على التوالي، إذ يصرف 500 جنيه شهريا، للمستفيدين من تكافل، بينما يتم منح 450 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من المسنين وكذلك لذوى الهمم من مستفيدي كرامة.