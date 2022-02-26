محافظ الشرقية يوجه بضرورة تحفيز الطلاب للحضور إلى المدارس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم العام والفني، وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول إلى تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

لقاء دوري لمحافظ الشرقية مع القيادات التعليمية

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية الدوري مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية، اليوم السبت، في حضور المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومحمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحسن لطفي، نقيب المعلمين بالشرقية، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمحاسب محمد الأباصيري، رئيس حي ثاني الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق.

إعداد مسابقة بين طلاب وطالبات المدارس الفنية

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإعداد مسابقة بين طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني، وتنفيذ مشروعات تخرج مختلفة، تخدم العملية التعليمية وتسهم في تنمية المجتمع، مع وضع لائحة بجوائز ومكافآت لاختيار الأفضل، تحفيزاً للطلاب على المشاركة، وتعظيماً لدور التعليم الفني، الذي يُعد أحد الروافد الهامة التي تمد الدولة بخريجين متخصصين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، وذلك لدفع مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كافة المجالات المختلفة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الشرقية على ضرورة تحفيز الطلاب للحضور إلى المدرسة، وإجراء مسابقات شهرية لاختيار أفضل طالب على مستوى المدرسة والإدارة والمديرية، لخلق حالة من الحراك المدرسي، وتشجيع الطالب على التفوق العلمي، مشيداً بمبادرة مديرية التربية والتعليم بفتح المدارس خلال إجازة نصف العام، وتنفيذ مبادرة «تعلم مهارات القراءة والكتابة»، لإكتساب الطالب مهارات القراءة والكتابة بشكل صحيح.

تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء في حل المشكلات

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكداً على دور المعلم في تعديل سلوكيات التلاميذ، وإكسابهم سلوكيات إيجابية، وتشجيعهم على الحفاظ على نظافة مدارسهم، باعتبار أن المعلم يمثل لتلاميذه القدوة والمثل الأعلى.

وأضاف المحافظ أن لقاءاته الدورية مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية تأتي لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، والوقوف على المشكلات التي تواجهها، ووضع الحلول اللازمة لها، مشدداً على ضرورة التنسيق الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، والاستفادة من الأماكن الشاغرة بها لفتح فصول جديدة للحد من الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

ومن جانبه، قدم محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ الشرقية لاهتمامه بالعاملين بالمنظومة التعليمية، وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان انتظام العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه تم التعاقد بنظام الحصة لسد العجز في التخصصات العلمية، وتنفيذ مبادرة «تعلم مهارات القراءة والكتابة» لتحسين مستوى الطلاب، ولجعل مدارسنا بلا أمية كتابية وقرائية وحسابية، وتفعيل الأنشطة التربوية، التي تُعد أحد الركائز الهامة لنجاح العملية التعليمية.