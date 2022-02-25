انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين في الشرقية

انطلقت اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين، والخاصة بانتخاب رئيس النقابة الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الفرعيات، ونصف أعضاء مجالس الشُعب.

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين على ثلاث مراحل، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، ويتم اختيار رئيس نقابة فرعية واختيار أعضاء مجلس نقابة فرعي، وعددهم 7 أعضاء مرشحين واختيارهم كالآتي: «اثنان بالشعبة المدني واثنان بالكهرباء ومرشح بشعبة ميكانيكا ومرشح بشعبة عمارة ومرشح بشعبة كيمياء نووية وغزل وتعدين».

المرحلة الثانية يوم 4 مارس

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022، حيث يتم اختيار النقيب العام، واختيار رئيس نقابة فرعية في حالة لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة في المرحلة الأولى، واختيار المكلمين حسب التخصص شعب «مدني- ميكانيكا- كهرباء- عمارة» (2 مرشح)، وشعب «تعدين وبترول وفلزات- كيمياء ونووية- غزل ونسيج» (مرشح)، فيما يتم في المرحلة الثالثة اختيار النقيب العام في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة.

الجدير بالذكر أن نقابة المهندسين بالشرقية أعلنت مد فترة سداد الاشتراكات ولحين انتهاء العملية الانتخابية، حيث تطبق أحكام المادة 13 من القانون بالنسبة للمهندسين الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات آخر سداد عام 2020.