فوز الدكتور خالد صفوت بمقعد نقيب أطباء الشرقية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية مساء اليوم، فوز الدكتور خالد صفوت أستاذ الجراحة العامة ورئيس أقسام الجراحة الأسبق بطب الزقازيق بمقعد نقيب الأطباء خلال الانتخابات التكميلية بعد تصعيد الدكتور أيمن سالم ليشغل منصب الأمين العام لنقابة أطباء مصر.

إقبال من أطباء الشرقية للتصويت في الانتخابات التكميلية لانتخاب النقيب

وكانت انتخابات نقابة الأطباء انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم بمقر نقابة المهن الطبية بمدينة الزقازيق وتنافس على مقعد النقيب بالنقابة الفرعية بالشرقية الدكتور خالد صفوت أستاذ الجراحة العامة و رئيس أقسام الجراحة الأسبق بطب الزقازيق والدكتور عاطف جودة أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق.

فوز الدكتور خالد صفوت بمنصب نقيب أطباء الشرقية بحصوله على 629 صوتا

وشهدت الانتخابات توافد عدد كبير من أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم لاختيار نقيب الشرقية وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتم استقبال الأطباء ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وبلغ عدد الحضور 1093 صوتا وحصل الدكتور خالد صفوت على 629 صوتا فيما حصل منافسه الدكتور عاطف جودة على 435 صوتا.

الجدير بالذكر أن النقابة فتحت الباب لتلقي طلبات الترشح في الفترة من 4 يناير حتى 14 يناير 2022 وتم فتح باب الطعون على الانتخابات يوم 17 يناير ونتيجة الطعون تم إعلانها يوم 25 يناير وتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 25 فبراير 2022.