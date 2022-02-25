«صحة الشرقية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لسوء الأحوال الجوية

صرح الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة الاستعداد الجيد لمواجهة تلقبات الطقس.

جاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ

وشدد وكيل وزارة الصحة في الشرقية على مديري العموم بالمديرية «الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة»، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للاستعانة بهم في الحالات الطارئة، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة.

تأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات

كما شدد وكيل وزارة الصحة على تأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطوارئ، بزيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج محافظة الشرقية.