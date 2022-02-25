ضبط 8 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان له، اليوم الجمعة، بأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق، من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن وعدم التلاعب في الأسعار.

ومن جانبها، قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين في الشرقية، إن المديرية مستمرة في توجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية، واستمرارا للحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها إدارات التموين المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

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تحرير 1059 محضرا ضد المخابز

ذكرت «عبد الرحمن»، أنه خلال النصف الأول من فبراير الجاري، شنت مديرية التموين، عددا من الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 1521 محضرا منها 1059 محضرا ضد مخابز بلدية وسياحية، لوجود مخالفات ما بين: نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، العمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و462 محضرا في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين: عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، عدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، العمل بدون ترخيص، الغش التجاري، تجار تموينين مخالفين.

ضبط 8 أطنان دقيق قبل البيع في السوق السوداء

أوضحت وكيلة وزارة التموين في الشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها: 8 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، 72 عبوة زيت، 6 أطنان أعشاب، 6 أطنان مقرمشات، 13 كيلو جرام لحوم، 416 كيلو جرام دواجن، 124 كيلو جرام سلع غذائية، 60 كيلو جرام سمك، كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهول المصدر والآخر منتهي الصلاحية، منها: 29 طن مستلزمات كابلات، 4 أطنان خامات بلاستيك، 21 طن مخصبات، 10 شكاير علف، 400 شيكارة أسمدة، 2000 لتر سولار وبنزين، 15 علبة أدوية متنوعة.

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وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.