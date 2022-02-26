اختتام معسكر الأفكار للمتأهلين للمرحلة النهائية بمسابقة «بدايه حلم»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فاعليات معسكر الأفكار للمُتأهلين للمرحلة النهائية بمسابقة «بدايه حلم» للوصول الى أفضل فكرة، بالمركز الاولمبى بالمعادى، والتي أقيمت تحت رعاية قرينة الرئيسن حيث بدأت فاعليات اليوم الختامي بجلسة الدكتور محسن سرحان عن «التخطيط الإستراتيچي لتحقيق الأثر المجتمعي» تناول خلالها كيفية التخطيط العلمي لبدأ المشروعات ووضع الخطط والمقاييس العلمية لقياس مدي تحقيق الأثر المجتمعي لتلك الأفكار والمشروعات.

جلسات الحفل الختامي لمسابقة «بدايه حلم»

أعقب الجلسة الختامية لمسابقة بداية حلم ، قيام لجنة التحكيم التي تضم كلاً من الدكتور خالد حبيب المدير التنفيذي لشركة ڤيت فور لايف، والدكتور فهد عبدالعزيز رئيس قسم تأهيل ودعم المشروعات بمركز ريادة الأعمال، والدكتور إسلام الصادي دكتور بجامعة المنصورة، وماجد حربي مدير عام شركة Edventures نهضة مصر لريادة الأعمال، بتحكيم الأفكار التي تم تصعيدها للمرحلة النهائية والتي شملت كلاً من إعادة تدوير قشر البيض، Moscidcu App، مهندسي المستقبل، التوحد، اسكوتر الإسعاف، إسكاي نوليدچ تيم»، فضلا عن أفكار عديدة أخرى.

المسابقة هي الأكبر للأفكار وأصحاب المبادرات

وأعربت لجنة التحكيم عن سعادتها بتلك الأفكار الرائدة التي تعبر تعبيراً حقيقياً عن نماذج شبابية واعده تمتلك الرؤية والطموح وتحاول التفكير في إيجاد حلول مبتكره تتزامن مع رؤية الدولة لـ التنمية المستدامة "مصر 2030"

وتُعد مسابقة «بدايه حلم» أكبر مسابقة للافكار و اصحاب المبادرات علي مستوي الجمهورية بإجمالي جوائز مليون و370 الف جنيه مصري للشباب من 18إلى 35 عام .

تهدف مسابقة «بدايه حلم» إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية ، تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة علي الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 2030 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، خلق نماذج إيجابية وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.