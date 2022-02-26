وزير الري: 150 مليون متر مكعب مياه من السيول

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إن حصاد جهود وزارة الري في السيول هذه السنة اصبح رصيد مياه بعدما كان مصدرا للمشكلات والحوادث، موضحا أنه تم الاستفادة من 53 مليون متر مكعب مياة نتيجة عمليات ادارة السيول في عاصفة واحدة فقط..

تحركات لمواجهة مخالفة اثيوبيا

وأوضح عبد العاطي في كلمة له بالجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة اخر تطورات قضية المياة أن هذا العام حدثت أكثر من عاصفة ومن المتوقع الاستفادة من نحو 150 مليون متر مكعب بسبب السيول وادارتها.

وقال عبد العاطي إن هناك تحركات فنية وسياسية لمواجهة مخالفة اثيوبيا لاتفاقية اعلان المبادئ بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وتطرق المؤتمر الذي قدمه الإعلاميان نشأت الديهي وأحمد موسى من خلال خبراء مياة بالوزارة إلى مشروعات لمواجهة اثار سد النهضة الاثيوبي بعد مخالفة اديس ابابا لاتفاقية اعلان المبادئ ومن هذه المشروعات حماية الشواطئ وادارة السيول.

حددنا المناطق المنخفضة والتي قد تتاثر بالغرق

وبخصوص حماية الشواطئ قال وزير الموارد المائية والري إنه تم دراسة الشاطئ من سيناء حتى مطروح، وقال: حددنا المناطق المنخفضة والتي قد تتاثر بالغرق، وقد تم عمل 120 كيلو حماية قديما والان نعمل في 120 كيلو حماية اخرى في المناطق المنخفضة المعرضة للغرق ونرصد تاثير مشروعاتنا عليها.

وواصل عبد العاطي: هناك مشروعات اخرى للحماية بحلول عام 2027 بتمويل يصل الى 12 مليار دولار بشواطئ في مختلف المحافظات الساحلية منها الاسماعيلية وبورسعيد.