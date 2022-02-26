أسماء الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين بمطروح.. خالد عيسى نقيبا

فاز المهندس خالد عبدالله عيسى بمقعد نقيب المهندسين في محافظة مطروح بعد تفوقه على المرشحين، ليستمر نقيبا للدورة الثانية على التوالي طبقا لنتيجة انتخابات نقابة المهندسين بمطروح.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بمطروح، برئاسة المستشار أيمن الغمراوى، نتيجة الانتخابات، بحصول المهندس خالد عبدالله عيسى على 208 أصوات، بينما حصل منافسه المهندس أحمد يس على 118 صوتا، والمهندس إبراهيم الحفيان على 66 صوتا.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين بمطروح

وأعلن رئيس اللجنة القضاية المشرفة نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بمطروح الفائزين على مقاعد عضوية مجلس نقابة، عن شعبة مدني كل من المهندس عصام مرسي والمهندس عبد الرحمن سويد والمهندس كريم السيد حسن، وشعبة كهرباء المهندس محمد عبد الحميد الرياش، والمهندس أحمد السيد الصباح، وعن شعبة ميكانيكا المهندس أحمد عبد المنعم سلمان، وشعبة عمارة المهندس عمرو محمود سطيحة.

التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بمطروح

وسجلت أعداد مهندسين مطروح الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمطروح 401 صوت، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 392 صوتا، بينما سجلت عدد الأصوات الباطلة 9 أصوات.

إقبال متوسط بانتخابات نقابة المهندسين بمطروح

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين في مطروح إقبالا متوسطا من الناخبين، وتجمع المرشحين أمام مقر النقابة وسط مدينة مرسى مطروح، وبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين المقيدين في الكشوف الانتخابية ممن لهم حق التصويت851 مهندسا، جرى تقسيمهم على لجنتين الأولي ضمت شعب (عمارة، وكيمياء، وتعدين وبترول، وغزل ونسيج) والثانية بها شعب (مدني، وكهرباء، وميكانيكا)، إضافة إلى صناديق رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة.