نتائج انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط.. إعادة على مقعد النقيب

كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المستشار سيد حامد أحمد قاسم، رئيس اللجنة العامة، والمستشار عبد الوهاب نجاتي نائب رئيس اللجنة، وبمعاونة سبعة مستشارين يتوزعون على اللجان السبع بالنقابة الفرعية، ولجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، عن عدم حسم الانتخابات على مقعد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط لعدم حصول أحد المرشحين الأربعة على المقعد على نسبة «50% + 1» من عدد أصوات الناخبين الصحيحة، والتي بلغت 2208 صوتًا من إجمالي 2248 مهندسًا ومهندسة شاركوا في الانتخابات، وبلغ مجموع الأصوات الباطلة 40 صوتًا.

الإعادة بين الهيثم وأنور على مقعد النقيب

وأظهرت النتائج إجراء جولة الإعادة بين المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، والمهندس أسامة محمد أنور، بعد أن حصل المرشحان على أعلى الأصوات، وبفارق بسيط عن كليهما الآخر، ليخوضا معًا جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل 4 مارس المقبل، وهو اليوم ذاته الذي سيشهد كذلك انتخاب نقيب مهندسي مصر، والأعضاء المكملين.

وذكر رئيس اللجنة القضائية، أنه عقب فرز الأصوات الخاصة بمرشحي مجلس النقابة الفرعية بأسيوط تبين أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 2056 صوتًا فيما بلغت الأصوات الباطلة 182 صوتًا، مشيرا إلى فوز المهندس وائل محمد أحمد خليل بالمقعد الأول، والمهندسة مرفت زوزو متري بشاي، والمهندس خالد محمد خالد بالمقعدين الثاني والثالث لشعبة الكهرباء لعضوية مجلس الإدارة.

كما فاز المهندس عبد الله فتحي هشام خضر بالمقعد الأول لشعبة الهندسة المدنية بمجلس النقابة الفرعية بأسيوط، وحصلت المهندسة وفاء أحمد سيد على المقعد الثاني بمجلس الإدارة على ذات الشعبة، وفي شعبة الهندسة المعمارية فقد فاز بمقعدي مجلس الإدارة المهندس حسن حسن خلف حسن، والمهندس محمد فؤاد صادق عمر، مقرر لجنة النوادي بالمجلس السابق.

ترقب وانتظار النتيجة

يُذكر أن انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والتي أجريت أمس الجمعة، شهدت حالة من الترقب والإنتظار من قبل المرشحين على المقاعد النقابية المختلفة، فحتى صباح اليوم السبت لم تكشف اللجنة القضائية عن نتائج الانتخابات، وهو ما تسبب في انتظار المرشحين داخل المجمع الانتخابي حتى الصباح وتأخر إعلان نتائج الانتخابات.