نتيجة انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف 2022.. محمد ثروت نقيبا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لمهندسين بنى سويف، عن فوز المهندس محمد ثروت بمقعد نقيب النقابة الفرعية ببنى سويف، وذلك بفارق أكثر من 100 صوت عن أقرب منافسيه المهندس محمد عيسى.

أسماء أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين ببني سويف الجدد

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز محمد عابدين بشعبة كهرباء، ونورا مبارك بشعبة عمارة، وأحمد جمال، ومحمد مرسى، ومجدى عابدين، وأحمد على عبدالله، ومؤمن شعبان بشعبة مدني.

مهندسو بني سويف يختارون نقيبهم الفرعي و7 أعضاء

وبلغ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ببني سويف، وهم من لهم حق التصويت، 9 آلاف عضو، حيث أجريت الانتخاب على مقعد النقيب الفرعي و7 أعضاء مقسمين بواقع 5 مقاعد مدني، ومقعد كهرباء، ومقعد عمارة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ووفرت اللجنة المشرفة على الانتخابات كافة سبل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية، داخل اللجان الانتخابية البالغ عددها 6 لجان للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي، بمقر نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف.

وتنوعت صور الدعايا أمام النقابة ما بين لافتات واستيكرات وعدد كبير من «البروشورات»، والتي تتضمن البرامج الانتخابية المختلفة للمرشحين.

وشهدت الانتخابات منافسة ساخنة حتى الساعات الأخيرة من التصويت، وسط حضور مكثف من المرشحين وأنصارهم حيث استمر الفرز حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.