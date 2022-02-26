تفاصيل ملتقى التوظيف بمعهد التعاون.. إقبال على التسجيل في أول يوم

توافد عدد كبير من الذكور والإناث، على المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية، بمنطقة السيدة زينب، وذلك للتقديم بملتقى التوظيف الأول، الذى أعلن عنه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى يأتى فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة للشباب والإناث.

رواتب تبدأ من 2400 جنيها حتى 7500 جنيه

ويتضمن ملتقى التوظيف 3000 فرصة عمل مختلفة، داخل 40 شركة قطاع خاص، وذلك برواتب تبدأ من 2400 جنيها وحتى 7500 جنيه، للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

أما عن طريقة التقديم على فرص العمل المتاحة، تتم من خلال زيارة مقر المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية، بمنطقة السيدة زينب، مع إرفاق السيرة الذاتية «السي فى»، وذلك خلال اليوم السبت الموافق 26 فبراير الجاري، حتى السادسة مساءا.

وشهد ملتقى التوظيف فى الساعات الأولى اليوم، زيارة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، حيث تجول داخل المعهد، للإطلاع على نوعية الوظائف المتاحة داخل الشركات الراعية لملتقى التوظيف الأول داخل المعهد.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه حرص على زيارة الملتقى لإفتتاحه، ووجه الوزير الشكر لإدارة المعهد، على توفير ملتقى التوظيف الأول للمعهد، بجانب التنظيم الجيد للملتقى، لإتاحة فرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب للتسجيل بفرص العمل.

توفير 3 آلاف فرصة عمل

وأشار وزير القوى العاملة، فى تصريحات له خلال افتتاح ملتقى التوظيف، أن فرص العمل المتاحة داخل الملتقى هى 3000 فرصة عمل، تستهدف خريجى وطلاب المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية.

موضحا أنه خلال الجولة، استطاع أن يستقطب عدد من المعلومات حول الوظائف المتاحة داخل كل شركة من الـ 40 شركة الراعية لملتقى التوظيف، والتى شملت قيمة المرتبات، نوعية فرص العمل المتاحة، عدد فرص العمل فى كل شركة، أيام العطلات الأسبوعية.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن لكل وظيفة ضوابط معينة يلزم تحقيقها، بجانب الاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.