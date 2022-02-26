«زراعة الإسكندرية» تنظم ملتقى التوظيف الحادي عشر: فرص عمل وتدريب

نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ملتقى التوظيف الحادي عشر بعنوان «ملتقى رواد الأعمال للقطاع الزراعي الصناعي»، تحت إشراف الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد الكلية، والدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد محمد مهدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام عبد الرزاق، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

الإنتاج الداجنى والسمكي

شارك في سوق العمل مجموعة من الشركات الكبرى في الإنتاج الداجني والسمكي، ورواد الأعمال بالقطاع الزراعى الصناعى، وعُقد لقاء مفتوح خلال الملتقى بين الطلاب والخريجين وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال المشتركة في الملتقى، لإتاحة التواصل بينهم، وعرض فرص العمل والتدريب الممكنة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

مبادرات ودورات تدريبية لشباب الخريجين

كما تم إعلان عدد من المبادرات والدورات التدريبية لشباب الخريجين والطلاب بجامعة الإسكندرية، في مجالات مهارات التواصل وتطوير الذات وتنمية الشخصية والاتصالات التسويقية والإدارة ومهارات التسويق الرقمي، وبرامج تدريبية من جهاز تنمية المشروعات مثل برنامج ريادة الأعمال وبرنامج «اعرف قدراتك» باعتماد من منظمة العمل الدولية، وسوف يتم عمل دورات تدريبية من خلال بعض الشركات لطلاب الكلية والخريجين.

ملتقيات خدمية في جامعة الإسكندرية

جدير بالذكر أن مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، يستعد لعقد أكثر من ملتقى خدمي أبرزها الملتقى البيئي منتصف مايو المقبل، الذي يحمل عنوان «المسؤولية البيئية لمستقبل ذكي ومستدام»، إضافة إلى عقد الملتقى الأول للمشروعات البحثية والتطبيقية، الذي يهدف إلى توثيق الروابط بين الجامعة ومجتمع الأعمال، حيث يتم خلال الملتقى عرض الإمكانيات البحثية بالجامعة (بنية تحتية - موارد بشرية) والتسويق للبحوث ذات المردود الاقتصادي وتشجيع الشباب لعرض أفكارهم البحثية.