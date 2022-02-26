بريطانيا: الجيش الروسي يحاول اجتياح العاصمة «كييف» بريًا
كتب:
رؤى ممدوح
01:13 م | السبت 26 فبراير 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أعلنت الحكومة البريطانية إن القوات الروسية باتت على بعد 30 كيلومترا من وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في محاولات عديدة منذ الليلة الماضية لاقتحامها بريًا من عدّة محاور.
غاراث كثيفة على كييف
ويشن سلاح الجو الروسي في تلك الأثناء غارات مكثفة وعنيفة على المباني والأبراج السكنية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأوكرانيين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والحكومة في أوكرانيا.