بريطانيا: الجيش الروسي يحاول اجتياح العاصمة «كييف» بريًا

أعلنت الحكومة البريطانية إن القوات الروسية باتت على بعد 30 كيلومترا من وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في محاولات عديدة منذ الليلة الماضية لاقتحامها بريًا من عدّة محاور.

غاراث كثيفة على كييف

ويشن سلاح الجو الروسي في تلك الأثناء غارات مكثفة وعنيفة على المباني والأبراج السكنية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأوكرانيين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والحكومة في أوكرانيا.