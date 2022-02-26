مصدر: حركة المحليات 2022 تصدر خلال أيام.. وتشمل رؤساء أحياء وسكرتيري عموم ومساعدين

تستعد وزارة التنمية المحلية لإصدار حركة المحليات عام 2022 خلال الايام المقبلة بعد انتهاء تدريب المرشحين بمركز سقارة لتولى مناصب قيادية بالمحافظات من رؤساء أحياء ومدن وسكرتيرى عموم ومساعدين، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن حركة المحليات الجديدة تهدف لضخ دماء جديدة وكفاءات داخل المحافظات للارتقاء بعمل المحليات وتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتأتى حركة المحليات بعد تقييم المرشحين وإجراء اختبارات لهم ومعرفة مقترحاتهم لتطوير الأداء وكيفية التعامل مع الملفات مثل النظافة والاشغالات وزيادة الموارد ومنع التعديات والنظافة والتفاعل مع المواطنين وحل المشكلات ومنع مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار المصدر لـ«الوطن» أن المحليات تستعين بالعناصر المتميزة من أجل دفعة عجلة العمل داخل الأحياء والمدن والقضاء على السلبيات والحد من المشكلات وإنفاذ القانون.

دورات تدريبية للمرشحين للمحليات

ومن المقرر أن تأتى حركة المحليات بعد تنفيذ دورات تدريبية للمرشحين، ممن اجتازوا المقابلات شخصية واختبار تحريري وشفوى وفقاً لإعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تم تدريب المرشحين لمناصب قيادية وعددهم 60 لمدة أسبوعين وبعدها تم تدريبهم في جهاز التنظيم والادارة لمدةأسبوعين، ويتم تقييم أداء رؤساء الأحياء والمدن ونوابهم بشكل مستمر، ومن أبرز نقاط ومعايير التقييم مواجهة التعديات ومكافحة الفساد والحد من أى مخالفات ومنع الاشغالات واستعادة المظهر الحضاري والجمالى للحى والحفاظ على أملاك الدولة المستردة فى موجات إزالة التعديات على الأراضي.

التدريب على التطوير المؤسسي وحماية الأمن القومي

وشملت الدورات التدريبية بسقارة محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى ومناقشة التطوير المؤسسي ومكافحة الفساد وحماية الأمن القومى، ومتابعة مبادرة حياة كريمة وبرنامج تنمية الصعيد وتطوير الريف وقانون الخدمة المدنية، كما يتم التركيز على منظومة النظافة الجديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب من خلال برنامج مشروعك وبرنامج التنمية المحلية، وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وفق القانون والتصدى للمخالفات و تطبيق قانون المحال العامة، وكيفية الارتقاء بالمحليات، كما يتم التركيز فى اختيار قيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن وسكرتيرى العموم والمساعدين على السمات الشخصية والقيادية واللغة.