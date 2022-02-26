تسليم سيارات حديثة لـ20 مواطنا ضمن مبادرة «التخريد» في بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صدق على دخول مبادرة سيارات المنطقة الحرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتخريد السيارات القديمة التي بدأت من بورسعيد.

جاء ذلك خلال تسليم محافظ بورسعيد عددا من السيارات إلى 20 مواطنا، كدفعة أولى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتخريد السيارات القديمة، وتوفير أخرى حديثة بدلاً منها.

سيارات المنطقة الحرة واجهت مشكلة في دخول المبادرة

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال لقاء صحفي، أن سيارات المنطقة الحرة واجهت مشكلة في عدم دخولها المبادرة، لكن رئيس الوزراء صدّق مشكورا عليها، وأشار إلى أن عدد السيارات بنظام المنطقة الحرة هي 21 ألف سيارة، مقسمة إلى 8 آلاف منذ 1977 حتى 1991، وأكثر من 14 ألفا من بعد عام 1991 حتى 2001، ضمن المبادرة.

وقال المحافظ، إن مبادرة تخريد السيارات القديمة لاقت إعجاب الجميع، لأنها تتيح امتلاك سيارة حديثة موديل العام الجديد، بأقل فائدة، وبالتقسيط على 10 سنوات، وذلك بدلا من السيارات القديمة موديلات السبعينيات من القرن الماضي، لافتا إلى أن السيارات الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي وصديقة للبيئة.

المحافظ: السيسي يحرص على نشر الرضا بين المواطنين

وأضاف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على نشر حالة الرضا بين المواطنين، ضمن توفير حياة كريمة لهم.

وقدم محافظ بورسعيد التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي لما يقدمه من إنجازات كبيرة في بورسعيد، بداية من نشر الفرحة بين المواطنين الذين استلمو السيارات اليوم في مبادرة تخريد السيارات القديمة وتوفير أخرى موديل العام، وكذلك توفير خدمات صحية كالتأمين الصحي الشامل.