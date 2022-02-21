محافظ بورسعيد يتوعد بإجراءات رادعة لمنع الغياب الجماعي بالمدارس

توعد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باتخاذ إجراءات رادعة تجاه ظاهرة الغياب الجماعي للطلاب في مختلف المدارس على مستوى المحافظة، وأكد أنه تواصل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بعد أن شهدت محافظة بورسعيد نسبة حضور 2% فقط من إجمالي الطلاب، وذلك في اليوم الثاني للفصل الدراسي الثاني.

قرارات رادعة لانضباط العملية التعليمية ببورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أنه خلال أسبوع سيتم إصدار قرارات رادعة لانضباط العملية التعليمية ببورسعيد وذلك بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، وأوضح أنه عقد عدة اجتماعات على مدار اليوم مع مسؤولي مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، لبحث حلول لأزمة غياب الطلاب، وأنه خرج بقرارات رادعة كان سينفذها اليوم، لكنه تم تأجيلها بعد أن يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن القوانين واللوائح موجودة وسيتم تطبيقها لضمان انتظام العملية التعليمية.

اجتماع موسع لقيادات التعليم والتنفيذيين برئاسة محافظ بورسعيد

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده المحافظ ظهر اليوم الاثنين، بحضور مختلف قيادات التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والتنفيذين بالمحافظة، لبحث الإجراءات القانونية المتبعة للتصدي لظاهرة الغياب الجماعي بين الطلاب، التي رصدها المحافظ لليوم الثاني على التوالي، خلال جولاته التفقدية في عدد من المدارس بمناطق مختلفة من بورسعيد.

محافظ بورسعيد: «غياب الطلاب ناقوس خطر»

وأكد اللواء عادل الغضبان أن حضور الطلاب في أول يوم بنسبة 3% وثاني يوم دراسة 2%، هو بمثابة «ناقوس خطر»، وأن المسؤولية مشتركة بين المعلم مربي الأجيال، الذي تحول إلى تاجر علم من خلال الدروس الخصوصية، والطالب الذي لا يهاب أو يقدر قيمة المعلم، وولي الأمر الذي لا يحث ابنه على الحضور للمدرسة، لافتاً إلى أنه تواصل مع بعض الطلاب والطالبات، الذين أفادوا بأن عدداً من المعلمين أبدوا استياءهم من حضور الطلاب للمدرسة، وتحدث أحد المعلمين مع الطلاب متسائلاً: «أيه اللي جابكم النهاردة المدرسة؟».

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجولات على المدارس

ووجه محافظ بورسعيد مسؤولي مديرية التربية والتعليم، بقيادة أكرم حسن، وكيل المديرية، بتكثيف الجولات وانتشار القيادات التعليمية في المدارس، وقال مخاطباً مسؤولي المديرية قائلاً: «أريد مديرية التربية والتعليم خالية من المسؤولين، كلهم يذهبوا للمدارس، يأخذوا حقوقهم ويعطوا الطالب حقه».

واستعرض اللواء عادل الغضبان مع رؤساء الأحياء عدد سناتر الدروس الخصوصية التي تم إغلاقها، ووجه باستمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية وتحرير محاضر بيئة وتلوث وممارسة نشاط بدون ترخيص وسحب الشقق منهم، وأوضح أن المحافظة قامت بعمل دورات تدريبية للمدرسين، لتطوير أدائهم بما يتناسب مع العملية التعليمية الحديثة.

قاعات بالجامعة والمدارس الخاصة لتدريب المعلمين

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار التدريب، مشيراً إلى أنه اتفق مع جامعة بورسعيد والمدارس الخاصة بتوفير قاعات وتدريبات لتدريب المدرسين، مشيراً إلى أنه «يوجد عدد من المدرسين محترمين، ونحتاج إلى التكاتف سوياً لخدمة الدولة والعملية التعليمية»، وأضاف أن «كل من يطمع فى مناصب تعليمية دون جهد، لا مكان له بالمحافظة».

وصرح بأن مدير المدرسة هو «القائد»، الذي يرسم سياسة الانضباط للعملية التعليمية داخل المدرسة، من خلال فتح باب المدرسة لدخول الطلاب إلى الفصل والدراسة فيه، بمساعدة الموجهين والإداريين ودورهم في تسهيل مهام المدرس، مؤكداً أن «الدولة نظمت العمل في المدارس، وينقصنا التطبيق، وأهم القوانين هو أن الطالب الذي يتجاوز عدد أيام الغياب المسموح به يفصل طبقاً للقانون، وبالتالي فإن ولي الأمر سيجبر أبناءه على الذهاب للمدرسة».

وطالب محافظ بورسعيد كل مسؤول أن يقوم بعمله، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد قرارات لانضباط العملية التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.