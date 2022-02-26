اعرف تفاصيل مزادين للسيارات الحديثة خلال أيام

يشهد الأسبوع الجاري، يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 ويوم الأربعاء 2 مارس 2022، مزادين للإعلان عن بيع السيارات الملاكي والسيارات الأجرة والنقل.

المزاد الأول تعقده الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقاعة النادي المصري القاهري، بجوار حديقة الفسطاط بالقاهرة، لبيع سيارات ملاكي ونقل وأجرة وبيك اب وموتوسيكلات تابعة للنيابة العامة بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

أنواع السيارات في المزاد

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها، تفاصيل جلسة مزاد غد الأحد من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت، مؤكدة أن السيارات التي ستعرض خلال المزاد مملوكة لعدد من الجهات الحكومية، أبرزها نيابة مركز بلبيس بالشرقية، وأن السيارات المشتركة في البيع هي بيجو، وجيب شيروكي، وفيات، وشاهين، وإيسوزو، وميتسيوبيشي، وداتسون، وهيوانداي، ومرسيدس، ونيسان، وسيات، وشيفروليه، ورينو، وفولفو، ولاندروفر.

مزاد لبيع السيارات بالشرقية

وأكدت الوزارة أنه لن يسمح بالمشاركة في المزاد العلني غدا الأحد دون الحصول على كراسة الشروط الخاصة به، موضحة أن قيمتها لا تتخطى الـ400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من خلال المقر الرئيسي للهيئة في محافظة الجيزة وأن قيمة التأمين الموقت 10 آلاف جنيه كأحد الشروط الرئيسية للمشاركة في المزاد، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية في تاريخ عقد المزاد، بالإضافة إلى السجل التجاري والبطاقة الضريبية للأشخاص الاعتبارية والشركات والتجار.

المزاد الثاني هو لسيارات الحوادث أعلن عنه الخبير المثمن أحمد سيد وقال إن «مزاد بيع السايرات الحوادث التي يتم إخراجها من التأمين سيتم عقد مزاد شركة بيت التأمين يوم الأربعاء المقبل بإذن الله 2-3-2022».

مزاد لبيع السيارات الحديثة

وأكد الخبير المثمن، في تصريحات خاصة، أن مزاد سيارات الحوادث يضم أحدث الموديلات بداية من 2018 و2022 وسيارات توسان والينترا وتويوتا وسوزوكي وفيات.

وأشار إلى أن جميع السيارات متواجدة بالمخازن في الدقي ومنطقة فيصل ويجب دفع مبلغ قيمته 20 ألف جنيه لدخول المزاد وشراء كراسة الشروط قيمتها 100 جنيه.